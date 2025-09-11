Ученые предупредили о надвигающейся магнитной буре третьего уровня ИКИ РАН: на Земле ожидаются магнитные бури второго и третьего уровней

Уже в следующие выходные на Землю могут обрушиться магнитные бури второго и третьего уровней по пятибалльной шкале, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Там уточнили, что изменение геомагнитной обстановки ожидается 13 сентября.

Значительное изменение геомагнитной обстановки, в том числе формирование новых магнитных бурь второго и третьего уровней по пятибалльной шкале, предварительно, ожидается в эти выходные, начиная с 13–14 сентября, — говорится в сообщении.

Как объяснили ученые, мощные магнитные бури вызваны появлением на видимой стороне Солнца крупной экваториальной корональной дыры. Они также отметили, что сентябрь в этом году в целом характеризуется необычно высокой геомагнитной активностью.

Ранее главный научный сотрудник Института космических исследований РАН геофизик Сергей Пулинец заявил, что на Землю обрушилась магнитная буря, которую ничто не предсказывало. По его словам, это могла быть сильная спонтанная суббуря из-за процессов в хвосте магнитосферы планеты.