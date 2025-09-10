Геофизик объяснил внезапную магнитную бурю на Земле

На Землю обрушилась магнитная буря, которую ничто не предсказывало, заявил главный научный сотрудник Института космических исследований РАН геофизик Сергей Пулинец. По его словам, которые передает «Вечерня Москва», это могла быть сильная спонтанная суббуря из-за процессов в хвосте магнитосферы планеты.

Непонятно, почему произошла эта магнитная буря, потому что никаких воздействий от Солнца не было. Однако существует такое понятие, как суббуря — это подобие магнитных бурь, которые возникают в высоких широтах и являются следствием возмущений в хвосте магнитосферы, — сказал Пулинец.

Ранее ученый Натан Эйсмонт рассказал о мощной вспышке на Солнце, которая вызвала магнитную бурю, продолжавшуюся чуть больше суток. По его словам, явление не оказалось экстремальным, но могло вызвать легкое недомогание у людей, чувствительных к изменениям погоды.