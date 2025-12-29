Новый год — 2026
Простой ужин за полчаса: запеченная цветная капуста с секретным соусом

Рецепты в духовке — попробуйте запеченную цветную капусту под сырным соусом
Ищете вдохновение для быстрого и эффектного ужина? Тогда этот рецепт в духовке создан специально для вас. Мы предлагаем не просто запечь цветную капусту, а превратить ее в шедевр с помощью пикантного сырного соуса на основе редкого для таких блюд ингредиента — кешью, который придает соусу бархатистую кремовую текстуру без сливок.

Этот способ приготовления — отличный повод попробовать новые рецепты в духовке, которые удивят даже искушенных гурманов. Сочетание хрустящих запеченных соцветий и нежного орехово-сырного соуса — это настоящая магия простых ингредиентов.

Разберите капусту (1 средний кочан) на соцветия, сбрызните маслом (оливковое — 2 ст. л.) с привычными для вас специями и запекайте при 200 °C 20 минут до румяности. Для соуса взбейте в блендере натертые сыры (100 г пармезана, 80 г гауды,), кешью (50 г), воду (100 мл) и мускатный орех (щепотка) до однородности. Полейте горячую капусту соусом и подавайте немедленно.

Этот простой рецепт доказывает, что лучшие рецепты в духовке рождаются из смелых экспериментов!

Ранее мы делились с вами рецептом оливье с секретным ингредиентом, который удивит гостей.

