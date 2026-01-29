Париж обозначил свое мнение по ядерной политике МИД: Париж отказался участвовать в переговорах по ядерному разоружению

Франция располагает ограниченным ядерным арсеналом и считает нецелесообразным участие в переговорах между Россией и США о сокращении стратегических вооружений, считает официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре. На брифинге он подчеркнул, что страна поддерживает доктрину строгой достаточности, передает ТАСС.

Мы не следуем логике паритета. Ядерный арсенал Франции очевидно несопоставим с арсеналом США или России, и в этих условиях у Франции нет никаких оснований присоединяться к каким-либо переговорам по контролю над стратегическими вооружениями, — заявил он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что составление нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) займет много времени, это сложный процесс. По его словам, есть много факторов, которые необходимо учитывать. Текущий договор действует до 5 февраля 2026 года.

До этого появилась информация, что администрация президента США Дональда Трампа пересмотрела ряд ключевых директив в сфере ядерной безопасности. Обновленные правила уже переданы профильным компаниям, но их содержание остается закрытым для широкой общественности.