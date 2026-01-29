Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 13:31

Песков оценил возможность быстрого составления нового ДСНВ

Песков назвал составление нового ДСНВ сложным и долгим процессом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Составление нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) займет много времени, это сложный процесс, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, есть много факторов, которые необходимо учитывать. Текущий договор действует до 5 февраля 2026 года.

Делать новый [ДСНВ] — долго и сложно. Очень много факторов, — сказал Песков.

Ранее бывший старший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вулфстал выразил мнение, что Соединенные Штаты и Россия обладают всеми возможностями для быстрого продления на год действия ограничений, установленных ДСНВ. Он считает, что технические и политические препятствия для соглашения минимальны.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что задача России и США по истечении срока действия ДСНВ заключается в том, чтобы исключить беспорядочное увеличение числа ядерных вооружений. По его словам, миру нужно найти новый баланс в этом вопросе. В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия по-прежнему ожидает предметного ответа от США на свою инициативу о продлении ДСНВ.

Россия
Дмитрий Песков
США
ДСНВ
договоры
