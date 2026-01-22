«Умозрительные рассуждения»: Захарова потребовала от США ответа по СНВ-3 Захарова: Россия ожидает от США предметного ответа на предложении по СНВ-3

Россия по-прежнему ожидает предметного ответа от США на свою инициативу о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3), заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала недавние рассуждения американского лидера на эту тему «умозрительными», отметив, что Москва все еще находится в состоянии неопределенности, передает корреспондент NEWS.ru.

По состоянию на сегодняшний день по-прежнему находимся в ситуации такой определенной неопределенности. Российская сторона все еще не получила по двусторонним каналам какого-либо предметного официального ответа со стороны США на инициативу в сфере пост-ДСНВ, она была выдвинута президентом России еще в сентябре прошлого года, — сказала она.

Захарова указала, что российской стороне приходится оперировать недавними «умозрительными рассуждениями» Трампа по данному вопросу. По ее словам, Москва не понимает, являются ли публичные слова американского лидера последним словом США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США могут не продлевать Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), если не хотят этого делать. Глава государства озвучил свою позицию, выступая на саммите ОДКБ в Бишкеке.