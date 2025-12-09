Тезисы Путина, угрозы Киеву и ЕС: о чем новая доктрина нацбезопасности США

Белый дом опубликовал новую доктрину нацбезопасности. В документе убрали упоминание о России как «угрозе для США». Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы: скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией. От Европы США требуют взять на себя ответственность за собственную оборону. В чем опасность новой стратегии США для Брюсселя и Киева — читайте в материале NEWS.ru.

Что западные СМИ пишут о новой доктрине нацбезопасности США

В новой доктрине национальной безопасности США избегается критика России и ставится под вопрос легитимность руководства ЕС, отметили в британском издании The Telegraph. Это, в частности, обусловлено высокими затратами Вашингтона. Вместо попыток «единоличного управления» всем миром Белый дом собирается сосредоточиться на Западном полушарии и Индо-Тихоокеанском регионе — сфере своих «исключительных интересов».

Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung в свою очередь считает, что новая Стратегия нацбезопасности США стала «сильно запоздавшим» ответом на выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности еще в 2007 году. «Россия больше не изображается как угроза — скорее наоборот. Стратегия принимает ключевые требования Москвы, в том числе о том, что НАТО не должно продолжать расширяться», — говорится в материале.

Как отреагировали Кремль и Совбез РФ на новую американскую доктрину

На то, что в новой Стратегии национальной безопасности США виден залог конструктивной работы по урегулированию конфликта на Украине, обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным он отметил, что внесенные корректировки во многом соответствуют российскому видению.

Обновленная Стратегия национальной безопасности США является сигналом о готовности Вашингтона к диалогу о будущей архитектуре международной безопасности, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, впервые за много лет американская сторона открыто говорит о необходимости восстановления стратегической стабильности в Евразии и отношений с Россией.

«Это совсем не дружеские объятия, но довольно четкий сигнал: США готовы обсуждать архитектуру безопасности, а не только лепить бесконечные, а главное, бессмысленные санкции», — написал он.

Медведев при этом использовал образ цирка: «Американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз. Естественно, чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка», — написал он в своем канале на платформе MAX.

Что новая стратегия США означает для ЕС

Многие не ожидали такого резкого развития событий, отметил обозреватель медиагруппы «Россия сегодня» политолог Владимир Корнилов.

«Мало кто предполагал, что многие пункты будут закреплены в доктрине национальной безопасности США в столь прямолинейном, если не сказать радикальном, виде, — рассказал он NEWS.ru. — Судя по реакции и тому „плачу“, который раздается из Европы, Трамп, его команда действительно „наступили на больную мозоль“ европейцам. Впрочем, я не думаю, что что-либо резко изменится в текущем положении дел. По сути, эта доктрина просто подвела идеологическую базу под действия администрации Трампа, происходящие с момента его возвращения в Белый дом».

Для Евросоюза это сигнал, что США оказались в шаге от признания европейских властей оккупационными и нелегитимными, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.

«Доктрина прямым текстом заявляет, что США не считают нынешнее руководство Евросоюза, а также власти ряда отдельных европейских стран представляющими интересы своих граждан, — сообщил он NEWS.ru. — В документе прямо указано, что эти лица представляют собой „правительства меньшинств“, подавляющие права и свободы простых европейцев, фактически приравнивая их к диктаторским режимам. Это крайне плохой сигнал и фактически катастрофа для Европы».

Почему Украине пришла пора расстаться с иллюзиями

По словам Мирзаяна, для Украины новая доктрина нацбезопасности США означает разрушение всех нарративов, сформированных при администрации Байдена.

«Проще говоря, нигде в этой новой стратегии не написано, что Россия представляет угрозу Европе, из-за чего необходимо сплачиваться и поддерживать Украину, — пояснил аналитик. — Более того, я не обнаружил в стратегии тезисов о том, что Россия является злобной, нехорошей, собирающейся уничтожать Украину и что весь мир должен ее спасать. Ничего подобного там нет. Российско-украинская война просто подается как свершившийся факт, без однозначной оценки сторон. Это очень плохой сигнал для киевского режима».

Какие возможности открываются для диалога США и России

Новые возможности, по мнению Корнилова, уже открыты. Речь идет о «духе Аляски», а не о духе доктрины национальной безопасности.

«То, что происходит после Аляски, со всеми крутыми виражами, которые порой демонстрируют Трамп и его команда, — все это уже реализуется, — напомнил эксперт. — Так что, если не произойдет резкого изменения или поворота во внешней политике США, а пока ничто не указывает на это, я думаю, мы действительно увидим дальнейшее движение в направлении расширения диалога. До недавнего времени как критики, так и почитатели Трампа опасались или, напротив, надеялись, что он будет резко менять свою линию в зависимости от настроения или последнего шепчущего на ухо. Теперь же мы видим, что он придерживается определенной линии, вне зависимости от внешних изменений. Он готов к разговору. И это, в общем-то, должно нас радовать».

