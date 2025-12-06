«НАТО — блеф, ЕС — фикция»: конец Украины обернется крахом для всего Запада

Конфликт на Украине выявил внутренние слабости НАТО и Евросоюза, и в конечном итоге это может привести к распаду Альянса и ЕС. Об этом заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, НАТО и ЕС не способны реально действовать в интересах Киева и не станут вмешиваться в конфликт. Насколько прав в своих оценках Макгрегор и действительно ли НАТО и Евросоюз на пороге краха, читайте в материале NEWS.ru.

Почему Макгрегор считает, что «НАТО — это блеф»

Евросоюз и НАТО ждет распад после поражения Украины на фронте, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в разговоре с главой Рабочей партии Великобритании Джорджем Гэллоуэем на YouTube. По его словам, американский президент Дональд Трамп не планирует присутствовать на саммите Североатлантического альянса на следующей неделе, так как ему это уже не нужно — не о чем говорить.

«Правда в том, что Украина как государство распадается. Это не секрет. Но провал Украины и украинского проекта и опосредованная война против России ведут к распаду НАТО, а вместе с НАТО и Европейского союза», — подчеркнул Макгрегор.

По его мнению, Альянс фактически маргинализировал сам себя: решения и действия его членов не имеют практической значимости, а присутствие лидеров на саммитах не имеет смысла. «НАТО — это блеф. Пустой блеф», — заявил Макгрегор.

Почему Макгрегор уверен, что НАТО распадется

НАТО прекратит свое существование после окончания украинского конфликта, заявил Макгрегор в мае на YouTube-канале политолога Гленна Дизена. По мнению экс-советника Пентагона, США нужно покинуть Альянс.

«США находятся в сложном экономическом положении, нам нужно уйти. Вообще это надо было сделать в конце 1990-х», — сказал Макгрегор.

В июле прошлого года Макгрегор указывал, что союзники Киева не в состоянии ничего сделать, чтобы скрыть крах политики НАТО по Украине. В эфире YouTube-канала Judging Freedom он подчеркнул, что в Альянсе уже не знают, какие шаги следует предпринять для этого.

«Все уже поняли, что такой конечный результат, который мог бы скрыть поражение НАТО на Украине от общественности, недостижим», — сказал Макгрегор.

Ранее в эфире YouTube-канала Judging Freedom Макгрегор заявил, что НАТО вряд ли сможет пережить украинский конфликт.

«НАТО не уцелеет после конфликта и пойдет ко дну», — подчеркнул он.

Макгрегор добавил, что сейчас Альянс слаб как никогда, однако пытается скрыть это, бряцая оружием, в России это прекрасно понимают.

Насколько серьезны внутренние проблемы НАТО и ЕС

Мы наблюдаем серьезный раскол внутри и НАТО, и ЕС, указал политолог-американист Малек Дудаков. Этот раскол проявляется не один год подряд, но сейчас он обостряется на фоне очевидного поражения Брюсселя в противостоянии с Россией.

«Внутри Евросоюза мы видим большое количество стран вроде Венгрии, Словакии, Чехии, к ним уже присоединяются Италия и Австрия, которые выступают за де-факто прекращение боевых действий с Россией, — напомнил эксперт NEWS.ru. — И есть при этом максимально ястребиные страны Северной Европы — Норвегия, Швеция, Финляндия, Прибалтика, Британия, которые, наоборот, продолжают выступать за то, чтобы вести с нами и дальше конфронтацию. И это, конечно, раскалывает и НАТО, и ЕС».

При этом, добавил Дудаков, все-таки не стоит говорить, что завтра эти объединения рухнут.

«Это история на перспективу, но это, конечно, не добавляет им стабильности, — подчеркнул он. — И нельзя исключать того, что через 10–15 лет НАТО и Европейский союз не будут существовать в том виде, в каком мы их знаем сейчас. Это могут быть уменьшенные варианты этих организаций или полностью развалившиеся».

По мнению доцента Финансового университета при правительстве РФ Геворга Мирзаяна, угроз целостности НАТО пока не наблюдается. Нет и никаких признаков деградации Альянса.

«Скорее наоборот, истерия относительно якобы неизбежности российской агрессии укрепляет контроль США в военном плане за НАТО, — отметил политолог в беседе с NEWS.ru. — Потому что если страны — члены Альянса намерены воевать с Россией, то понятно, что сделать это своими силами они не смогут. Им нужны будут Соединенные Штаты для защиты, а это дает американцам дополнительные рычаги влияния на Альянс».

По словам депутата Госдумы Александра Толмачева, Макгрегор сказал «очевидную вещь».

«НАТО — это не „оборонительный альянс“, а крупная финансовая организация. Главная задача — перераспределение средств в оборонных бюджетах и использование их на разные нужды интересантов. А судя по итогам участия НАТО в украинском конфликте, это просто гигантская прачечная», — отметил парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Он подчеркнул, что Альянс построен вокруг выдумки, мифа о «российской угрозе», вокруг борьбы с воображаемыми опасностями.

«Даже удивительно, что ему удается столько лет существовать под вывеской „защиты цивилизации“. Впрочем, пока НАТО выгодна ряду западных лидеров как финансовая контора, она еще как-то продержится. Однако судя по вспышкам коррупционных скандалов, уже и в глубинах европейской политики началось движение тектонических плит», — добавил депутат.

Что ждет Европу в случае распада ЕС

В отношении Евросоюза Макгрегор лишь частично близок к истине, считает Мирзаян. По его словам, конфликт на Украине действительно стал серьезным ударом по целостности ЕС.

«Если вдруг ЕС распадется, Европу ждут серьезнейшие внутренние конфликты, падение уровня жизни и все другие неприятные моменты, в том числе и внешние конфликты, территориальные споры и так далее, — убежден аналитик. — Но мы сейчас говорим не столько о распаде Евросоюза, сколько именно о его деградации. То есть об отказе от углубления евроинтеграции, росте евроскептических настроений. И всем том, что это с собой несет. То есть, скажем так, возможное превращение Евросоюза из некой попытки федерации в конфедерацию».

