Британский политик передумал возвращаться домой после допросов из-за России Британский политик Гэллоуэй признался, что не хочет возвращаться на родину

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй не хочет возвращаться на родину, передает РИА Новости. Политик признался, что видит в этом угрозу для своей безопасности после задержания в Лондоне из-за посещения России.

Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно, — подчеркнул Гэллоуэй на полях празднования 20-летия канала RT.

Политик уточнил, что его могут встретить вооруженные полицейские и задержать по закону о терроризме, а также подвергнуть досмотру и скопировать личные данные. Работать в таких условиях он не в состоянии. Гэллоуэй напомнил, что состоит в парламенте с 1980-х. По его словам, пока угроза сохраняется, на родину он не вернется и будет жить в других странах.

В конце сентября Гэллоуэя с женой остановили в аэропорту Лондона Гатвик, куда они вернулись из России. Полиция сослалась на закон о противодействии терроризму и безопасности границ. Пару допрашивали в общей сложности девять часов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова пошутила про задержание лидера британской Рабочей партии. Дипломат поделилась юмористическим диалогом о погранконтроле после возвращения политика из Москвы.