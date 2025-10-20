Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 12:21

Британский политик передумал возвращаться домой после допросов из-за России

Британский политик Гэллоуэй признался, что не хочет возвращаться на родину

Джордж Гэллоуэй Джордж Гэллоуэй Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй не хочет возвращаться на родину, передает РИА Новости. Политик признался, что видит в этом угрозу для своей безопасности после задержания в Лондоне из-за посещения России.

Пока что я не буду возвращаться в Британию. Мне там небезопасно, — подчеркнул Гэллоуэй на полях празднования 20-летия канала RT.

Политик уточнил, что его могут встретить вооруженные полицейские и задержать по закону о терроризме, а также подвергнуть досмотру и скопировать личные данные. Работать в таких условиях он не в состоянии. Гэллоуэй напомнил, что состоит в парламенте с 1980-х. По его словам, пока угроза сохраняется, на родину он не вернется и будет жить в других странах.

В конце сентября Гэллоуэя с женой остановили в аэропорту Лондона Гатвик, куда они вернулись из России. Полиция сослалась на закон о противодействии терроризму и безопасности границ. Пару допрашивали в общей сложности девять часов.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова пошутила про задержание лидера британской Рабочей партии. Дипломат поделилась юмористическим диалогом о погранконтроле после возвращения политика из Москвы.

Великобритания
Россия
политики
угрозы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава «Газпрома» раскрыл, что ждет Европу при холодной зиме
Части тела женщины раскидало по ЖК в российском городе
В Госдуме назвали кражу в Лувре политической пощечиной Макрону
Суд принял еще одно решение в рамках дела об убийстве Талькова
Симоньян сообщила о начале прохождения химиотерапии
Российский губернатор осудил драку школьника с учителем
Лжеполицейский открыл огонь по людям из-за шума
В ГД раскрыли, отстранение каких спортсменов могут признать незаконным
Экономист объяснила причину роста ставок по депозитам
Представитель Боярского объяснила его желание завершить театральную карьеру
В России могут дополнительно поддержать отцов-одиночек
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир со словом «донкихот»
Россиянам рассказали, в чем лучше всего хранить сбережения
Как правильно запекать тыкву в духовке: просто, быстро и очень вкусно!
В Минобороны раскрыли хищение свыше полумиллиарда рублей
В популярном среди туристов королевстве прошли массовые задержания россиян
Подготовка к ЕГЭ: что делать прямо сейчас, чтобы сдать на высокий балл
В Театре Ленсовета одним словом высказались о завершении Боярским карьеры
«Такие моменты прекрасны»: Мостовой о чудо-голе Воробьева в ворота ЦСКА
Раскрыты детали ЧП с самолетом AZAL в Пулково
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.