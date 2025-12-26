Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 10:28

ФСБ показала видео с признанием задержанной за подготовку теракта

ФСБ: задержанная за подготовку теракта в Ставрополе признала вину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео признания девушки, задержанной в Ставрополе за подготовку покушения на офицеров МО. По словам женщины, ее обманули мошенники, передает ТАСС.

Свою вину полностью признаю и очень раскаиваюсь, — сказала она.

По словам задержанной, она взяла взрывное устройство, после чего направилась на парковку одной из воинских частей в Ставрополе. Там она фотографировала и снимала на видео автомобили, а затем отправляла эти материалы куратору. Ее задачей, как она заявила, было закрепить взрывное устройство на одной из машин, однако в процессе выполнения задания ее задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Ставрополе 18-летнюю девушку, которая готовила теракт против офицера Минобороны России. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на совершение теракта, а также незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

До этого в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что в Волгодонске сотрудники МВД и ФСБ предотвратили теракт. Они задержали студентку колледжа, у которой в рюкзаке была самодельная бомба. По информации ведомства, 16-летняя девушка собиралась передать сумку одному из чиновников.

Задержанные
ФСБ
теракты
Ставрополь
