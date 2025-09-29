«Гитлер капут!!!»: Захарова высмеяла задержание британского политика

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала шуткой на задержание лидера британской Рабочей партии Джорджа Гэллоуэя и его супруги в лондонском аэропорту. Дипломат опубликовала юмористический диалог о пограничном контроле после возвращения политика из Москвы.

Диалог двух англичан на британской границе: «Русише?» — «Ноу, бритише». — «Лавров ферштейн?» — «Йес». — «Хайль Карл!» — «Гитлер капут!!!!!» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о задержании лидера Рабочей партии Великобритании Джорджа Гэллоуэя и его супруги Путри Гаятри Пертиви в лондонском аэропорту после возвращения из Москвы. Действия правоохранительных органов, как уточняется, были осуществлены в рамках законодательства о противодействии терроризму.

Согласно информации издания, пара следовала рейсом через Абу-Даби. В полиции подтвердили факт задержания сотрудниками контртеррористического подразделения мужчины примерно 70 лет и женщины около 40 лет, которых впоследствии освободили без выдвижения обвинений.