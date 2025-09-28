Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 01:17

Британского политика с женой задержали в Лондоне по возвращении из Москвы

Telegraph: британского политика Гэллоуэя задержали по возвращении из Москвы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй и его жена Путри Гаятри Пертиви по возвращении из Москвы были задержаны полицией в аэропорту Лондона, сообщила газета The Daily Telegraph. Уточняется, что действия правоохранителей объяснялись законом о борьбе с терроризмом.

При этом в материале указано, что пара прилетела рейсом через Абу-Даби. В полиции подтвердили, что «сотрудники контртеррористического подразделения задержали в аэропорту Гатвик мужчину в возрасте около 70 лет и женщину в возрасте около 40 лет», затем их отпустили без предъявления обвинений. В партии это расценили как акт политического запугивания.

Ранее служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала гражданина России Дениса Постового, обвиняемого в нарушении экспортного контроля, об этом рассказал адвокат россиянина Уильям Коффилд. По решению суда Постовой должен был быть переведен из-под ареста под домашний надзор во Флориде.

До этого бывший депутат латвийского парламента и депутат Рижской думы Алексей Росликов, выступавший в защиту русского языка, начал получать телефонные угрозы от украинцев. Он отметил, что намерен обратиться к правоохранителям на фоне произошедшего. Его также во второй раз задержали латвийские власти. В первый раз его взяли под стражу 16 июня.

