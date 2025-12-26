Родившей от подростка учительнице навсегда запретили преподавать

В Великобритании родившей от 16-летнего ученика учительнице навсегда запретили преподавать, сообщила газета The Independent. В целом ее обвинили в совращении двух подростков.

Как отметило издание, в 2022 году женщина вступила в сексуальную связь с 15-летним подростком. Из-за этого ее арестовали, но вскоре выпустили на свободу из-за выплаты залога. Затем она совратила 16-летнего школьника и забеременела от него. Учительницу уволили из школы, в 2024 году ее приговорили к 6,5 года тюрьмы.

В декабре этого года прошло заседание Агентства по регулированию деятельности учителей. Во время слушаний женщину лишили права преподавать в школах, колледжах и других учебных заведениях.

Ранее учительницу английского языка задержали в американском Теннесси за изнасилование двух 13-летних школьников. Ее отпустили на свободу под залог, при этом женщина не может работать в учебном заведении до окончания следствия.

До этого в США арестовали учительницу математики из штата Кентукки по обвинению в попытке совратить одиннадцатилетнего ученика. 36-летняя женщина обсуждала с пятиклассником интимные темы и даже договорилась о встрече.