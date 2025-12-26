Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 10:46

Родившей от подростка учительнице навсегда запретили преподавать

В Британии учительнице навсегда запретили преподавать из-за совращения учеников

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Великобритании родившей от 16-летнего ученика учительнице навсегда запретили преподавать, сообщила газета The Independent. В целом ее обвинили в совращении двух подростков.

Как отметило издание, в 2022 году женщина вступила в сексуальную связь с 15-летним подростком. Из-за этого ее арестовали, но вскоре выпустили на свободу из-за выплаты залога. Затем она совратила 16-летнего школьника и забеременела от него. Учительницу уволили из школы, в 2024 году ее приговорили к 6,5 года тюрьмы.

В декабре этого года прошло заседание Агентства по регулированию деятельности учителей. Во время слушаний женщину лишили права преподавать в школах, колледжах и других учебных заведениях.

Ранее учительницу английского языка задержали в американском Теннесси за изнасилование двух 13-летних школьников. Ее отпустили на свободу под залог, при этом женщина не может работать в учебном заведении до окончания следствия.

До этого в США арестовали учительницу математики из штата Кентукки по обвинению в попытке совратить одиннадцатилетнего ученика. 36-летняя женщина обсуждала с пятиклассником интимные темы и даже договорилась о встрече.

Великобритания
учителя
школьники
беременные
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Филолог объяснил, как Сергей Есенин получил всенародную любовь
Снег кружится, летает и тает: последствия сильного ненастья в Москве
Шевченко призвал отстранить от Олимпиады поддерживающие Россию страны
Раскрыто, где несла бомбу задержанная за попытку теракта в Севастополе
Звезду «9 роты» госпитализировали из-за обострения бронхита
Почему не работает WhatsApp 26 декабря: где сбои в РФ, когда заблокируют
Таможенники задержали россиянина с необычными шкурами
Состоялось открытие самого длинного автомобильного тоннеля в мире
Готовим десерт с алкоголем: классический тирамису дома
В России тысячи семей могут освободить от налогов
Правительство расширит меры поддержки ветеранов СВО и их сопровождающих
К Австралии направили судно для поиска пропавшего 11 лет назад самолета
Румыния вновь взялась за Украину из-за турецких пулеметов в порту
Опубликованы кадры задержания готовившей теракт против офицера МО россиянки
Стало известно, как изменились цены на продукты к новогоднему столу
Магнитные бури сегодня, 26 декабря: что завтра, риск инсульта, сильные боли
На Украине раскрыли, что мешает проведению выборов
В российской электронике начнут усиленно искать иностранные детали
В России рухнул популярный игровой сервис
Решетников поделился прогнозом по инфляции на конец 2025 года
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.