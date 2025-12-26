Политолог объяснил, почему МИД Германии возглавил главный русофоб страны

Йохан Вадефуль занял должность министра иностранных дел Германии вследствие полного подчинения канцлеру страны Фридриху Мерцу, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, лидер Христианско-демократического союза стоял перед выбором между тремя кандидатами и выбрал самого гибкого.

У Мерца было три кандидата на должность [главы МИД]: Армин Лашет (депутат бундестага. — NEWS.ru), Норберт Реттген (депутат бундестага. — NEWS.ru) и Йохан Вадефуль. Мерц выбрал из трех самого лояльного подчиненного — Вадефуля, — будучи уверенным в том, что этот политик никогда не будет проводить свою собственную линию во внешней политике Германии, а наоборот, во всем подчинится ведомству канцлера, — пояснил Рар.

Он подчеркнул, что Йохан Вадефуль — один из самых преданных сторонников Мерца. По словам политолога, во время борьбы за пост председателя Христианско-демократического союза Германии, Вадефуль, будучи депутатом бундестага и ответственным за внешнюю политику партии, активно поддержал будущего канцлера.

Когда формировалось новое правительство Германии, коалиционный партнер ХДС, которым является Социал-демократическая партия Германии, отказался от претензий на пост главы МИД. Эта должность ушла под ведомство ХДС, — заключил Рар.

Ранее Вадефуль дал приказ о размещении своего портрета в немецких посольствах и консульствах по всему миру. В Германии уже существует традиция выставлять в зарубежных дипмиссиях портреты президента, и теперь к этой практике добавится изображение главы МИД.