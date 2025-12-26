Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 12:03

Политолог объяснил, почему МИД Германии возглавил главный русофоб страны

Политолог Рар: Вадефуль стал главой МИД Германии из-за полного подчинения Мерцу

Йохан Вадефуль Йохан Вадефуль Фото: IMAGO/Global Look Press
Йохан Вадефуль занял должность министра иностранных дел Германии вследствие полного подчинения канцлеру страны Фридриху Мерцу, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, лидер Христианско-демократического союза стоял перед выбором между тремя кандидатами и выбрал самого гибкого.

У Мерца было три кандидата на должность [главы МИД]: Армин Лашет (депутат бундестага. — NEWS.ru), Норберт Реттген (депутат бундестага. — NEWS.ru) и Йохан Вадефуль. Мерц выбрал из трех самого лояльного подчиненного — Вадефуля, — будучи уверенным в том, что этот политик никогда не будет проводить свою собственную линию во внешней политике Германии, а наоборот, во всем подчинится ведомству канцлера, — пояснил Рар.

Он подчеркнул, что Йохан Вадефуль — один из самых преданных сторонников Мерца. По словам политолога, во время борьбы за пост председателя Христианско-демократического союза Германии, Вадефуль, будучи депутатом бундестага и ответственным за внешнюю политику партии, активно поддержал будущего канцлера.

Когда формировалось новое правительство Германии, коалиционный партнер ХДС, которым является Социал-демократическая партия Германии, отказался от претензий на пост главы МИД. Эта должность ушла под ведомство ХДС, — заключил Рар.

Ранее Вадефуль дал приказ о размещении своего портрета в немецких посольствах и консульствах по всему миру. В Германии уже существует традиция выставлять в зарубежных дипмиссиях портреты президента, и теперь к этой практике добавится изображение главы МИД.

Германия
Фридрих Мерц
Европа
Запад
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
