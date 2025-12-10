Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 14:50

Главу МИД Германии «повесят» в посольствах по всему миру

Bild: Вадефуль приказал повесить его портреты во всех немецких посольствах

Йоханн Вадефуль Йоханн Вадефуль Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press
Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль распорядился, чтобы его портрет повесили в немецких посольствах и консульствах по всему миру, сообщает Bild. По информации издания, в Германии давно сложилась практика размещать в зарубежных диппредставительствах портрет президента, и теперь к нему добавится фото главы МИД.

В специальном письме Вадефуль указал точные требования к формату, размеру и оформлению изображения. Как подчеркнули в министерстве, это не прихоть, а «продолжение общей тенденции». Так, в Минобороны ФРГ на всех военных базах Бундесвера висит портрет министра Бориса Писториуса.

По мнению представителей немецкого МИД, нововведение позволит укрепить связь с зарубежными посольствами часто ощущают себя «слишком отдаленными» от Берлина. Теперь, как предположили в ведомстве, портрет Вадефуля поможет усилить чувство единства.

Ранее Вадефуль заявил, что Европе следует начать прямые переговоры с Россией, так как для ЕС не очень хорошо, что они ведутся США через Вашингтон. По словам министра, «европейские голоса» должны «скоординированно говорить с Москвой», и это будет правильным решением.

