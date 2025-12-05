ТИЭФ'25
В МИД Германии предложили избавиться от США и начать диалог с Россией

Глава МИД ФРГ Вадефуль: Европа должна будет скоординированно говорить с Россией

Йоханн Вадефуль
Европе следует начать вести переговоры с Россией, так как для ЕС не очень хорошо, что они ведутся Соединенными Штатами и через Вашингтон, заявил глава МИД Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции со своей исландской коллегой Торгердур Катрин Гуннарсдоуттир. По его словам, которые приводит ТАСС, это будет правильным решением.

В какой-то момент будет правильно и разумно, чтобы европейские голоса также скоординированно говорили с Россией. Мы в целом к этому готовы. Однако как немцы мы всегда делаем это только согласованно в европейских рамках, — отметил Вадефуль.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией станет личной неудачей не только для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, но и для немецкого канцлера Фридриха Мерца. По словам эксперта, политик хочет занять лидирующую позицию среди европейских коллег и заменить Вашингтон в качестве покровителя Запада и Киева.

До этого член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди являются представителями реального мира, так как они рассматривают рост и развитие. По его словам, европейские лидеры в это же время обсуждают поставки Киеву и помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому.

