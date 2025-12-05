Президент России Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди являются представителями реального мира, так как они рассматривают рост и развитие, написал в соцсети X член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, европейские лидеры в это же время обсуждают поставки Киеву и помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Представители реального мира встречаются, чтобы обсудить рост и развитие. Мы, европейцы, встречаемся, чтобы решить, сколько оружия мы должны предоставить Зеленскому. У нас в Европе нет светлого будущего, не так ли? — задался он вопросом.

Ранее телеканал India Today выпустил мультфильм с Путиным, Моди и президентом США Дональдом Трампом. По сюжету глава российского государства и Моди едут вместе на мотоцикле рядом с нефтяными вышками и поют песню о дружбе. Они подъезжают к двум бензоколонкам, над одной из которых написано «Россия», над другой — «США». Рядом с американской стоит Трамп. Моди заправляет мотоцикл из российской бензоколонки, и они уезжают.