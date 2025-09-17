Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 сентября 2025 в 20:46

В США задержали россиянина Постового

Иммиграционные власти США задержали россиянина Дениса Постового

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Служба иммиграционного и таможенного контроля США задержала гражданина России Дениса Постового, обвиняемого в нарушении экспортного контроля, сообщил адвокат россиянина Уильям Коффилд в беседе с ТАСС. По решению суда Постовой должен был быть переведен из-под ареста под домашний надзор во Флориде.

Но до того как его могли освободить, сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля США пришли, забрали его из тюрьмы и доставили в центр содержания службы в Фармвилле. Это произошло 11 сентября, — заявил Коффилд.

По его словам, Постового содержат в центре временного содержания и защита добивается его освобождения под залог. Адвокат уточнил, что у гражданина России отсутствует легальный статус в США.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются по различным каналам, включая администрации лидеров. Он подчеркнул, что при необходимости все возможности для оперативной организации контактов на высшем уровне сохраняются.

