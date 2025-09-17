В Кремле раскрыли текущие отношения между Россией и США Песков: контакты между Россией и США продолжаются

Контакты между Россией и США продолжаются по различным каналам, включая администрации президентов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, диалог ведется, но пока нет конкретных договоренностей о встрече или телефонном разговоре лидеров, передает РИА Новости.

Контакты действительно по разным каналам продолжаются: и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств в их администрациях. Этот диалог продолжается, но пока каких-то таких наметок относительно контактов на высшем уровне нет, — заключил Песков.

Он добавил, что при необходимости и по решению глав государств существуют все возможности для оперативной организации контактов на высшем уровне. Детали относительно тем обсуждений не уточняются.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что попытки соблазнить президента России Владимира Путина восстановлением торговли с США для остановки СВО не увенчаются успехом. Дипломат подчеркнул, что обмен территориями или экономические уступки не изменят ход операции.