Путин попросил премьера Госсовета Китая передать послание Си Цзиньпину

Президент России Владимир Путин попросил премьера Госсовета Китая Ли Цяна передать привет лидеру КНР Си Цзиньпину, передает пресс-служба Кремля. Глава государства также направил китайскому коллеге наилучшие пожелания, вспомнив о встречах с ним в республике.

С теплотой вспоминаю свое пребывание в этом замечательном, красивом и современном китайском городе (Тяньцзине. — NEWS.ru), а также обстоятельное общение с моим другом Си Цзиньпином в Синьцзине и потом в Пекине, — подчеркнул лидер.

Путин и председатель КНР встретились в ходе торжественных мероприятий, посвященных 80-й годовщине победы Китая над милитаристской Японией. Также события ознаменовали круглую дату со дня окончания Второй мировой войны.

4 ноября Си Цзиньпин поздравил премьер-министра России и всех членов кабмина с Днем народного единства. Китайский лидер выступил с соответствующим заявлением перед двусторонней встречей в Доме народных собраний в Пекине.

Ранее Си Цзиньпин отказался участвовать в грядущем саммите G20, который пройдет в ЮАР. По данным МИД Китая, на встречу в Йоханнесбург от республики приедет Ли Цян.