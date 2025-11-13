Председатель КНР Си Цзиньпин не будет участвовать в предстоящем саммите «Большой двадцатки» (G20), который состоится в Южно-Африканской Республике, передает Die Zeit. По данным Министерства иностранных дел Китая, на встрече в Йоханнесбурге делегацию страны будет представлять премьер Госсовета Ли Цян.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не примет участия в саммите G20 в ЮАР. По его словам, российская делегация будет представлена на высоком уровне.

До этого президент США Дональд Трамп также объявил о своем отказе участвовать в саммите G20. Он мотивировал это решение тем, что, по его мнению, в республике установилась «коммунистическая тирания», и поэтому ей больше не место в этой международной организации.

Также вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев отметил, что заявление Трампа о бойкоте саммита G20 в ЮАР вызвало затруднения у союзников США. По его мнению, обеспокоенность правами белого населения в ЮАР должны выражать бывшие колониальные державы, а не США.