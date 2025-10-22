Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:20

В Кремле раскрыли, приедет ли Путин на саммит G20 в ЮАР

Песков: Путин не приедет на саммит G20 в ЮАР

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не примет личного участия в саммите G20 в ЮАР, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом российская делегация будет представлена на мероприятии на высоком уровне, передает его слова ТАСС.

Путин не примет участие лично, но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне. Мы своевременно вас проинформируем, кто это будет, — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил о преждевременности обсуждения участия европейских государств в российско-американском саммите в Будапеште. Данный комментарий последовал после публикации в западных СМИ о намерении отдельных стран ЕС присоединиться к встрече Путина и президента США Дональда Трампа.

Кроме того, пресс-секретарь президента России опроверг информацию о совместном перелете Путина и Трампа в Будапешт. Представитель Кремля охарактеризовал появившиеся в медиа сообщения на данную тему как «фантастическую версию».

