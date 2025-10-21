Песков оценил вероятность полета Путина и Трампа в Будапешт на одном борту Песков: Путин не полетит в Будапешт на одном борту с Трампом

Президент России Владимир Путин не полетит в Будапешт на одном самолете с главой Белого дома Дональдом Трампом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, сообщения об этом в СМИ являются «фантастической версией».

[К этим сообщениям] как к фантастической версии отношусь, — сказал Песков.

Ранее заслуженный пилот РФ Юрий Сытник заявил, что ни одна страна Европы не сможет запретить пролет самолета Владимира Путина в Венгрию. По его мнению, для управляющего всеми полетами Евроконтроля не имеют значения санкции и ограничения, так как они не распространяются на президентские самолеты.

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что самым безопасным маршрутом для перелета Путина в Будапешт будет путь через Каспий и Турцию. Он считает, что по Европе самолету следует лететь через Черногорию, а затем Сербию, так как с ними Россия в «более-менее нормальных» отношениях.

До этого представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что препятствий для поездки российского лидера в Венгрию на встречу с президентом США нет. По ее словам, санкции объединения не содержат запрет Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову посещать территорию Евросоюза.