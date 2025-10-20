Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 10:51

Назван самый безопасный маршрут для перелета Путина в Венгрию

Кнутов: перелет Путина в Будапешт через Каспий и Турцию будет самым безопасным

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Самый безопасный маршрут для перелета президента России Владимира Путина в Будапешт на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом будет путь через Каспий и Турцию, полагает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, которое приводит aif.ru, по Европе самолету следует лететь через Черногорию, а затем Сербию, так как с ними Россия в «более-менее нормальных» отношениях.

Каспий, оттуда на Турцию, и через Турцию уже в Европу. Это достаточно сложный, дальний маршрут, но те страны, над которыми будет проходить полет, с нами в более-менее нормальных отношениях. Речь идет о Сербии, Черногории, Словении, — считает Кнутов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о ведущейся активной работе по организации встречи президентов Путина и Трампа. Она подчеркнула серьезность и глубину подготовительного процесса, проводимого российскими специалистами. По ее словам, в развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия.

