Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 00:44

Захарова раскрыла детали подготовки встречи Путина и Трампа

Захарова: российские дипломаты подготавливают встречу Путина и Трампа

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о ведущейся активной работе по организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС. Она подчеркнула серьезность и глубину подготовительного процесса, проводимого российскими специалистами.

Контакт [Путина и Трампа] состоялся, он был прокомментирован администрацией президента. Господин (помощник президента Юрий. — NEWS.ru) Ушаков подробнейшим образом с ним ознакомил. В развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия, — сказано в сообщении.

Ранее на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме американский лидер заявлял, что в процессе урегулирования конфликта Украины и России есть огромный успех. По его мнению, в целом все идет «довольно неплохо».

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Украине грозит капитуляция в случае отказа от компромиссного мирного урегулирования после предстоящей встречи президентов России и США. Он напомнил, что украинской стороне предложено остановить конфликт по текущей линии фронта в обмен на пакет политических обязательств, включая решение статуса русского языка и проведение выборов.

Мария Захарова
переговоры
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 20 октября: как избежать несчастий на Черную Луну?
Глава КГБ Белоруссии рассказал о работе над диалогом с Украиной
МакSим рассказала о своем самочувствии после выхода из комы
Гороскоп на 20 октября: шанс для Скорпионов и ловушка для Близнецов
Захарова раскрыла детали подготовки встречи Путина и Трампа
Воздушная гавань Казани временно прекратила работу
Тело тренера чемпионов мира по боксу найдено в Подмосковье
Приметы 20 октября: Сергий Зимний — встречаем холод и наблюдаем за птицами
«Я чуть не потерял яичко»: как живет теннисист Андрей Рублев
Два аэропорта Приволжья временно изменили режим работы
Роднина удивилась реакции на свои слова о пенсиях
Главред Sputnik Азербайджан Картавых прилетел в Москву
Трамп потребовал от Зеленского принять российские условия
Трамп устроил бурную встречу Зеленскому в Белом доме
Козий сыр и тыква — сочетание, которое удивляет: незабываемый салат
Под Воронежем украинский БПЛА сдетонировал возле мирной жительницы
Салат, который впечатляет всех гостей, — тыква и орехи в составе
Росавиация внесла коррективы в работу двух российских аэропортов
«Иванушки» намекнули на стоимость роскошного юбилейного концерта
Премьер Большого театра травмировался во время балета «Иван Грозный»
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.