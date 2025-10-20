Захарова раскрыла детали подготовки встречи Путина и Трампа

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о ведущейся активной работе по организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС. Она подчеркнула серьезность и глубину подготовительного процесса, проводимого российскими специалистами.

Контакт [Путина и Трампа] состоялся, он был прокомментирован администрацией президента. Господин (помощник президента Юрий. — NEWS.ru) Ушаков подробнейшим образом с ним ознакомил. В развитие этих контактов состоялись контакты глав внешнеполитических ведомств России и Венгрии с целью подготовки соответствующего мероприятия, — сказано в сообщении.

Ранее на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме американский лидер заявлял, что в процессе урегулирования конфликта Украины и России есть огромный успех. По его мнению, в целом все идет «довольно неплохо».

До этого депутат Верховной рады Александр Дубинский предположил, что Украине грозит капитуляция в случае отказа от компромиссного мирного урегулирования после предстоящей встречи президентов России и США. Он напомнил, что украинской стороне предложено остановить конфликт по текущей линии фронта в обмен на пакет политических обязательств, включая решение статуса русского языка и проведение выборов.