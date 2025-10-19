Украине предрекли капитуляцию после встречи Путина и Трампа Дубинский: отказ Киева от компромисса приведет к полной капитуляции

Украине грозит капитуляция в случае отказа от компромиссного мирного урегулирования после предстоящей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. Он напомнил, что украинской стороне предложено остановить конфликт по текущей линии фронта в обмен на пакет политических обязательств, включая решение статуса русского языка и проведение выборов.

Если он (президент Украины Владимир Зеленский. — NEWS.ru) на компромиссы не пойдет, то встреча Трампа и Путина в Будапеште будет последней в рамках мирных переговоров. Следующая, третья встреча, будет только для подписания капитуляции, — написал парламентарий.

По мнению Дубинского, ближайшие две недели будут посвящены консультациям о возможных компромиссах со стороны Киева.

Ранее американские аналитики сообщили, что Зеленский и его делегация прилетели в США с «очень оптимистичным настроем». При этом они совершенно не ожидали услышать заявление американского лидера о готовящемся саммите с участием президента России.