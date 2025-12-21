Новый год-2026
Мирзиеев: таможенный контроль улучшит трансграничный обмен данными ЕАЭС

Шавкат Мирзиеев Шавкат Мирзиеев Фото: Сергей Булкин/РИА Новости
Трансграничный обмен данными в рамках ЕАЭС повысит эффективность таможенного контроля, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, выступая на расширенном заседании совета в Санкт-Петербурге. По его словам, которые передает РИА Новости, транспортные системы смогут успешно интегрироваться в евразийские коридоры.

Уверены, трансграничный обмен данными послужит росту эффективности таможенного контроля, уменьшению задержек и будет способствовать интеграции наших транспортных систем в евразийские коридоры, — сказал Мирзиеев.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с критикой пересмотра ключевых договоренностей, закрепленных в базовом документе Евразийского экономического союза 2014 года. В частности, речь шла о переносе сроков создания общих рынков.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ЕАЭС утвердился как один из самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Он подчеркнул, что сотрудничество внутри объединения продолжает последовательно развиваться.

