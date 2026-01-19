Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 17:24

Узбекистану предложили статус соучредителя Совета мира по Газе

Шавкат Мирзиеев Шавкат Мирзиеев Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев получил приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов. Республике предложено присоединиться к инициативе в статусе государства-учредителя.

Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву поступило официальное приглашение от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присоединиться к международной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов, — написал Асадов.

Он уточнил, что Узбекистану предложено войти в состав Совета мира в качестве государства-учредителя. По словам Асадова, глава государства уже направил американскому лидеру ответное письмо, в котором выразил готовность Ташкента присоединиться к Совету в предложенном статусе. В послании Мирзиеев отметил, что инициатива рассматривается как важный шаг к урегулированию многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, а также к обеспечению мира и стабильности в регионе.

Совет мира по Газе — новый международный орган, созданный администрацией президента США Дональда Трампа для контроля восстановления региона. Он должен заниматься стратегическим надзором, распределением международной помощи, привлечением инвесторов, координацией инфраструктурных проектов и контролем выполнения условий мирного перехода.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов.

Шавкат Мирзиёев
Узбекистан
Дональд Трамп
США
сектор Газа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моросящий снегопад и тепло до 0? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Гимн США в Лондоне прервал выкрик «Оставьте Гренландию в покое»
На Западе узнали о предложении ЦБ Индии партнерам по БРИКС
Мигрант зарезал юношу: что известно о ЧП в Подмосковье
«Не осознавал»: подозреваемый в убийстве юноши в Электростали дал показания
В США предупредили о критически погодном дне в январе
«Шаги к новой реальности»: в Европе решили создать новое НАТО без США
Трудности с ремонтом обернулись для британца страшной болезнью
Глава Управления образования Калуги объяснила ситуацию со школьными обедами
Известного комика обвинили в создании ОПГ
Пенсионер стал жертвой мошенников и потерял больше килограмма золота
Пожилой кондитер трагически погиб на рабочем месте
Жители Петербурга смыли грехи в купели Невы
Больной раком сотрудник заставил авиакомпанию поплатиться за его увольнение
Синоптики спрогнозировали погодную депрессию на Дальнем Востоке
В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для студентов на один день
Украину захлестнула новая волна отключений электричества
«Атаковали целенаправленно»: ВСУ ударили дронами по школе в Запорожье
Что готовить на Крещение: постный борщ с секретным ингредиентом
Центробанк хочет запретить похожие на банкноты и монеты предметы
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.