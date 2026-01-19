Узбекистану предложили статус соучредителя Совета мира по Газе

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев получил приглашение от президента США Дональда Трампа войти в состав Совета мира по Газе, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь главы республики Шерзод Асадов. Республике предложено присоединиться к инициативе в статусе государства-учредителя.

Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиееву поступило официальное приглашение от президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присоединиться к международной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов, — написал Асадов.

Он уточнил, что Узбекистану предложено войти в состав Совета мира в качестве государства-учредителя. По словам Асадова, глава государства уже направил американскому лидеру ответное письмо, в котором выразил готовность Ташкента присоединиться к Совету в предложенном статусе. В послании Мирзиеев отметил, что инициатива рассматривается как важный шаг к урегулированию многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, а также к обеспечению мира и стабильности в регионе.

Совет мира по Газе — новый международный орган, созданный администрацией президента США Дональда Трампа для контроля восстановления региона. Он должен заниматься стратегическим надзором, распределением международной помощи, привлечением инвесторов, координацией инфраструктурных проектов и контролем выполнения условий мирного перехода.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин получил приглашение войти в международный Совет мира по Газе. По его словам, Кремль изучает детали предложения и надеется на контакты с США для прояснения всех нюансов.