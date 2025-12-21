Новый год-2026
Захарова поставила точку в вопросе отношений России и КНДР

Захарова отвергла попытки Запада подорвать отношения России и КНДР

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Любые попытки подорвать отношения между Россией и КНДР обречены на провал, говорится в комментарии представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства. Она отметила, что Москва не забудет помощь, оказанную Пхеньяном при освобождении Курской области от ВСУ.

Любые попытки подорвать братское союзничество Москвы и Пхеньяна, скрепленное кровью в борьбе с общими врагами, обречены на провал, — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что позиция России не изменится под давлением извне. Кроме того, уточнила она, Москва твердо намерена продолжать поступательное развитие отношений с Пхеньяном в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанным 19 июня 2024 года.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что даже «вооруженные злодеи» Запада не готовы бросить вызов армии республики. По его словам, Корейская народная армия обладает «безграничной духовной силой», которую противнику не под силу постичь. Глава республики также добавил, что не может подробно перечислить боевые достижения «сотен командиров и солдат» из инженерных подразделений.

