18 февраля 2026 в 11:54

Москвичей предупредили о снежном коллапсе

Синоптик Позднякова: Москву накроет снежный коллапс 19 февраля

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Снежный коллапс начнется в Москве 19 февраля, заявила синоптик Татьяна Позднякова. По ее словам, которые передает RT, ожидаются заносы на дорогах.

Практически накроет всю территорию столичного региона. Возникнут заносы на дорогах, и сохранится снежный накат, — заявила она.

Ранее Позднякова сообщила, что в феврале в Москве ожидается сохранение холодной погоды, характеризующейся температурой значительно ниже климатической нормы (примерно на 5–10 градусов) и постоянным снегопадом. Отмечается увеличение толщины снежного покрова и вероятность интенсивных осадков 19 и 20 февраля, обусловленных близостью южного циклона.

Также начальник отдела метеорологии и климата Центрального УГМС Николай Терешонок заявил о вероятности того, что нынешняя зимняя погода в столице установит абсолютный максимум по количеству выпавших осадков за последние 60 лет. Январь текущего года уже превзошел прежние рекорды по интенсивности выпадения осадков.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что Москву ожидают аномальные снегопады из-за балканского циклона. По его словам, регион зацепит аномальным снегом — до 75% месячной нормы.

