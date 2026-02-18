Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 11:01

В Госдуме высказались о возможном расколе делегации Украины на переговорах

Депутат Новиков: раскол делегации Украины в Женеве докажет отсутствие единства

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Возможный раскол делегации из Киева на два лагеря на переговорах с Москвой в Женеве станет наглядным доказательством отсутствия единства среди украинской власти, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Он не исключил, что такая информация вообще может быть частью информационного вброса.

Если информация, что украинская делегация на переговорах в Женеве раскололась на два лагеря, со временем подтвердится, то это станет наглядным доказательством разбалансировки правящего в Киеве режима. Только в такой ситуации может возникнуть положение дел, когда представители страны, выступающие на столь ответственных переговорах, не являются единым целым. Также это может быть связано с желанием тех или иных средств массовой информации продемонстрировать свою осведомленность. Такого рода публикации могут появляться в режиме погони за сенсациями. Это может быть неправдой, сознательно сконструированной кем-то, кто стоит за киевским режимом, — пояснил Новиков.

Депутат не исключил, что сообщения о разногласиях в команде президента Украины Владимира Зеленского могут оказаться частью информационной кампании. По его словам, ее главная задача — улучшить образ Киева в глазах Запада.

Есть понимание, в том числе и у целого ряда западных кураторов Киева, что бесконечная демонстрация недоговороспособности команды Зеленского приносит все больше и больше ущерба и ему, и интересам сохранения его режима. И Запад несет репутационные издержки, по крайней мере Евросоюз. В этом случае информация о расколе украинской делегации будет призвана продемонстрировать, что прогресс в позиции Киева присутствует, что нужно просто набраться терпения, подождать, и Зеленский или его представители начнут вести диалог с более вменяемых позиций, — резюмировал Новиков.

Ранее сообщалось, что украинская делегация на переговорах в Женеве раскололась на два лагеря из-за споров о целесообразности подписания соглашения под руководством США. По словам британских журналистов, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов полагает, что оперативное заключение договора с Россией под эгидой Белого дома было бы выгоднее для Киева.

Украина
переговоры
Запад
Женева
