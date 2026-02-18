Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 11:51

Эксперт перечислил работы на садовом участке в конце февраля

Доктор наук Муханин: начинать уход за деревьями на даче можно в конце февраля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В конце последнего зимнего месяца на садовом участке можно начинать подготовку к летнему сезону, сообщил беседе с NEWS.ru президент Ассоциации садоводов России, доктор сельскохозяйственных наук Игорь Муханин. По его словам, сейчас самое время подрезать и «оттаптывать» деревья.

В конце февраля проводится обрезка садовых деревьев. Кроме того, можно произвести оттаптывание снега вокруг стволов для защиты от грызунов. Это не позволит мышам подобраться к дереву и обгрызть кору, — сообщил Игорь Муханин.

Эксперт добавил, что в конце зимы на участке можно поставить кормушки для птиц (например, куропаток), поскольку им трудно добывать пищу из-под толстого слоя снега. Также маленькие домики для косуль, зайцев спасут от голода этих зверьков.

Раннее председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, что растениям, находящимся под снегом, не страшны даже сильные морозы. По его словам, если садовым культурам летом обеспечили должный уход, то они благополучно перенесут зиму, потому что начинают готовиться к ней уже с весны.

садоводство
огород
плодовые деревья
дачи
зима
растения
деревья
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Анна Акимова
А. Акимова
