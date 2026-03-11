Ковровые многолетники для уютного сада: 3 самых неприхотливых — растут и в жару, и в холод

Ковровые многолетники для уютного сада: 3 самых неприхотливых — растут и в жару, и в холод

Если хочется, чтобы клумба выглядела ухоженно без постоянного ухода, стоит обратить внимание на ковровые многолетники. Эти растения быстро разрастаются, образуют плотный зелёный ковёр и красиво цветут. Они отлично подходят для альпийских горок, бордюров, каменистых садов и просто для заполнения пустых мест на участке. Многие из них легко переносят жару, засуху и холодные зимы.

Вот три особенно надёжных растения, которые садоводы считают одними из самых неприхотливых.

Тимьян ползучий (чабрец). Один из самых популярных ковровых многолетников. Растение образует плотные ароматные подушки из мелких листьев, а летом покрывается множеством розово-пурпурных соцветий. Тимьян хорошо растёт на солнечных участках и любит лёгкие, дренированные почвы. Кроме декоративности, его используют и как пряную зелень. Морозостойкость — примерно до −30…−35 °C. На одном месте может расти 6–8 лет и даже дольше, постепенно разрастаясь в плотный ковёр.

Флокс шиловидный. Ещё один отличный почвопокровный многолетник. Весной он буквально превращается в цветущий ковёр из розовых, сиреневых или белых цветов. Растение быстро разрастается, хорошо переносит засуху и не требует сложного ухода. Морозостойкость — до −35 °C, поэтому он отлично зимует в большинстве регионов. На одном месте флокс может расти до 10 лет, постепенно образуя густые цветущие куртины.

Очиток (седум) почвопокровный. Очень выносливый многолетник, который спокойно переносит и жару, и холод. Очиток образует плотные ковры из мясистых листьев, а летом и осенью украшает сад мелкими яркими цветами. Он отлично растёт даже на бедных почвах и подходит для каменистых садов. Морозостойкость — до −35…−40 °C. На одном месте может расти 10–12 лет, практически не требуя ухода.

Ранее мы рассказывали о 10 видах зелени для полезной грядки. Сажаем — и все лето едим бесплатные салаты.