Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 15:01

Ковровые многолетники для уютного сада: 3 самых неприхотливых — растут и в жару, и в холод

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если хочется, чтобы клумба выглядела ухоженно без постоянного ухода, стоит обратить внимание на ковровые многолетники. Эти растения быстро разрастаются, образуют плотный зелёный ковёр и красиво цветут. Они отлично подходят для альпийских горок, бордюров, каменистых садов и просто для заполнения пустых мест на участке. Многие из них легко переносят жару, засуху и холодные зимы.

Вот три особенно надёжных растения, которые садоводы считают одними из самых неприхотливых.

Тимьян ползучий (чабрец). Один из самых популярных ковровых многолетников. Растение образует плотные ароматные подушки из мелких листьев, а летом покрывается множеством розово-пурпурных соцветий. Тимьян хорошо растёт на солнечных участках и любит лёгкие, дренированные почвы. Кроме декоративности, его используют и как пряную зелень. Морозостойкость — примерно до −30…−35 °C. На одном месте может расти 6–8 лет и даже дольше, постепенно разрастаясь в плотный ковёр.

Флокс шиловидный. Ещё один отличный почвопокровный многолетник. Весной он буквально превращается в цветущий ковёр из розовых, сиреневых или белых цветов. Растение быстро разрастается, хорошо переносит засуху и не требует сложного ухода. Морозостойкость — до −35 °C, поэтому он отлично зимует в большинстве регионов. На одном месте флокс может расти до 10 лет, постепенно образуя густые цветущие куртины.

Очиток (седум) почвопокровный. Очень выносливый многолетник, который спокойно переносит и жару, и холод. Очиток образует плотные ковры из мясистых листьев, а летом и осенью украшает сад мелкими яркими цветами. Он отлично растёт даже на бедных почвах и подходит для каменистых садов. Морозостойкость — до −35…−40 °C. На одном месте может расти 10–12 лет, практически не требуя ухода.

Ранее мы рассказывали о 10 видах зелени для полезной грядки. Сажаем — и все лето едим бесплатные салаты.

Проверено редакцией
Читайте также
Необычная овсянка на завтрак, которую съедают до последней ложки: дети просят готовить ее снова
Общество
Необычная овсянка на завтрак, которую съедают до последней ложки: дети просят готовить ее снова
Это апельсиновое желе — магия для тех, кто следит за фигурой. Никакой выпечки, минимум калорий, а вкус — как у солнечного цитрусового облака
Общество
Это апельсиновое желе — магия для тех, кто следит за фигурой. Никакой выпечки, минимум калорий, а вкус — как у солнечного цитрусового облака
Как спасти вялую рассаду за 48 часов — простой план реанимации для начинающих дачников
Общество
Как спасти вялую рассаду за 48 часов — простой план реанимации для начинающих дачников
Этот красавец превратит клумбу в хоровод кремовых шариков — и ни капли ухода и хлопот
Общество
Этот красавец превратит клумбу в хоровод кремовых шариков — и ни капли ухода и хлопот
Клумба, как в сказке об аленьком цветочке: растения с насыщенно-красными бутонами
Общество
Клумба, как в сказке об аленьком цветочке: растения с насыщенно-красными бутонами
сады
цветы
клумбы
дачи
огород
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
BMW отозвала почти 150 тыс. машин в Китае
Патриарх Кирилл призвал молиться о жертвах удара ВСУ по Брянску
Прошунин сообщил о работе ПВО и отражении атаки дронов в Сочи
Стало известно, сколько американцев пользуются загрязненной водой
Эксперт по космосу ответил, зачем России изучать Венеру
Ситуация в аэропорту Дубая 11 марта: рейсов в Россию больше не будет?
В Киеве сделали громкое признание после поражения Кременчугского НПЗ
Собянин рассказал о развитии московского производства лекарств для сердца
Стала известна схема удорожания проданной нефти из-за страха компаний
Мужчина 11 лет получал пенсию за умершую мать и ответил перед судом
Путин поздравил лыжника Голубкова с завоеванием золота на Паралимпиаде
В Москве приступили к подготовке гидроузлов к весеннему половодью
Спасенных в Нижегородской области лосят выпустят на волю
«Включая 60 кораблей»: Пентагон отчитался о поражении тысяч целей в Иране
ЮНЕСКО забила тревогу из-за урона объектам культурного наследия в Иране
Гордон назвала виновных в тяжелом состоянии онкобольной Лерчек
Иран ударил по двум судам в Ормузском проливе
Москвичи столкнулись с масштабным сбоем в работе Telegram
Экономист раскрыл, отразится ли повышение МРОТ на социальных пособиях
ВСУ убили иностранного волонтера в Курской области
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.