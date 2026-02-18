Раскрыт срок запуска российского аналога Starlink Шадаев: российский аналог Starlink будет запущен в первом квартале 2026 года

Полномасштабный запуск в России низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет», планируется в первом квартале 2026 года, заявил главы Минцифры РФ Максут Шадаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, она станет ответом системе Starlink Илона Маска.

Он добавил, что реализация программы запуска спутниковых устройств на геостационарную орбиту запланирована на период 2029—2030 годов. На данном этапе осуществляется сооружение четырех спутников указанной серии.

Отмечается, что начальный этап предусматривает запуск порядка 300 спутников, а последующий предполагает расширение состава до почти 1000 единиц. Эта система позволит обеспечивать высокоскоростной доступ к интернет, гарантируя передачу данных со скоростью до одного гигабита в секунду повсеместно, включая удаленные районы Арктики и Северный морской путь. Компания «Бюро 1440» активно участвует в разработке и реализации указанного проекта.

До этого глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сказал, что серийное производство российского спутника «Зоркий» начнется в 2026 году. По его словам, к 2027 году планируется развернуть на орбите масштабную группировку из более чем 300 таких аппаратов.