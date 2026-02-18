Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 12:13

Раскрыт срок запуска российского аналога Starlink

Шадаев: российский аналог Starlink будет запущен в первом квартале 2026 года

Максут Шадаев Максут Шадаев Фото: Александр Миридонов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Полномасштабный запуск в России низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет», планируется в первом квартале 2026 года, заявил главы Минцифры РФ Максут Шадаев. По его словам, которые приводит РИА Новости, она станет ответом системе Starlink Илона Маска.

Он добавил, что реализация программы запуска спутниковых устройств на геостационарную орбиту запланирована на период 2029—2030 годов. На данном этапе осуществляется сооружение четырех спутников указанной серии.

Отмечается, что начальный этап предусматривает запуск порядка 300 спутников, а последующий предполагает расширение состава до почти 1000 единиц. Эта система позволит обеспечивать высокоскоростной доступ к интернет, гарантируя передачу данных со скоростью до одного гигабита в секунду повсеместно, включая удаленные районы Арктики и Северный морской путь. Компания «Бюро 1440» активно участвует в разработке и реализации указанного проекта.

До этого глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сказал, что серийное производство российского спутника «Зоркий» начнется в 2026 году. По его словам, к 2027 году планируется развернуть на орбите масштабную группировку из более чем 300 таких аппаратов.

Максут Шадаев
Россия
Минцифры
спутники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры взрыва в одном из украинских ТЦК
«Информационные финты»: политолог о перспективах третьей мировой войны
«Станет провалом»: в ГД оценили готовность Зеленского к встрече с Путиным
«Когда припирает»: Захарова связала дело Навального с файлами Эпштейна
Дроны и ракеты ВС России превратили ключевые тылы ВСУ в пепелище
В ЦСР заявили о критическом сужении «очагов роста» в промышленности
Диетолог дала советы по приготовлению низкокалорийных блинов
Налет на Чувашию, 18-летний террорист, блэкаут: ВСУ атакуют РФ 18 февраля
В Совфеде раскрыли, кто стоит за делегацией Украины в Женеве на самом деле
Захарова напомнила Польше о помощи от «истекавшего кровью» Советского Союза
В Совфеде объяснили нежелание Зеленского завершать конфликт
Водитель мусоровоза не заметил 15-летнюю девушку и наехал на нее
Стало известно, как долго проходил второй раунд переговоров в Женеве
«Похоже на 1937-й год»: политолог о миротворческих усилиях Трампа
Диетолог перечислила супы, которые могут навредить организму
Волочкова рассказала о романе с Марчелом Абабием
Обделенным подарками на Олимпиаде-2026 россиянам вручат гаджеты
«Заражение возможно»: в Европе забили тревогу из-за угрозы опасного вируса
Европа потребовала от Украины отремонтировать «Дружбу»
В ЦСР дали прогноз по росту российской экономики на 2026 год
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.