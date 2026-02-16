Появились фото улицы в КНДР, открытой в честь участников боев под Курском

В Сети появились фотографии улицы Сэбель в Пхеньяне, которую построили в честь северокорейских военных, участвовавших в боях в Курской области. На одном из них лидер Северной Кореи Ким Чен Ын перерезал красную ленту во время церемонии открытия.

На снимках также заметны новые здания и дороги. В честь торжества на улице собралось большое количество людей, они пустили в небо шары белого, синего и красного цветов. Кроме того, Ким Чен Ын посетил одну из новых квартир, где поселилась семья павшего в боях солдата. На протяжении всей церемонии лидера КНДР сопровождала его дочь Ким Чжу Э.

Ранее сообщалось, что инициатором строительства улицы Сэбель выступил лично Ким Чен Ын, который курировал проект на всех этапах. В комплексе появилась группа монументальных сооружений, призванных увековечить «сияющий, как звезды» подвиг бойцов.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров предложил воплотить братство России и КНДР по освобождению Курской области в совместные проекты. Он отметил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна — это важный политический и нравственный актив.