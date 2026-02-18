Стало известно о закрытии российского мессенджера

VK закроет мессенджер «ТамТам» 27 февраля, сообщила РБК пресс-служба компании. Программу запустили в 2016 году под названием «ОК сообщения», но через год он получил текущее название.

В связи с закрытием «ТамТам» авторизация по номеру телефона в сервисе станет недоступна с 27 февраля, — говорится в сообщении.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев заявил, что ведомство не контактирует с администрацией мессенджера Telegram. Он подчеркнул, что Роскомнадзор принял решение о замедлении сервисов платформы на основании требований законодательства.

До этого пресс-служба Соцфонда России сообщила, что новый чат-бот «Госуслуги» появился в отечественном мессенджере МАХ. Он информирует пользователей обо всех изменениях на портале. Кроме того, чат-бот позволяет получать быстрые ответы, связанные с выплатами и другими мерами.

Тем временем стало известно, что акции российской социальной сети «ВКонтакте» (VK) подскочили на фоне информации о полной блокировке Telegram с 1 апреля — на пике цена за одну акцию достигала 324 рублей (почти +2%). По данным на 12:45 по московскому времени, акции торгуются на уровне 321 рубля за бумагу.