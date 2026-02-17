Акции VK резко подскочили после слухов о полной блокировке Telegram Акции VK подскочили на фоне информации о полной блокировке Telegram с 1 апреля

Акции российской социальной сети «ВКонтакте» (VK) подскочили на фоне информации о полной блокировке Telegram с 1 апреля — на пике цена за одну акцию достигала 324 рублей (почти +2%), следует из данных торгов Мосбиржи. По данным на 12:45 по московскому времени, акции торгуются на уровне 321 рубля за бумагу.

Ранее источники Telegram-канала Baza, близкие к ситуации, сообщили, что мессенджер будет полностью заблокирован в России с 1 апреля. По их информации, мера будет действовать на территории всей России. В Роскомнадзоре не подтвердили и не опровергли данную информацию.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 17 февраля, пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

До этого появилась информация, что пользователям «ВКонтакте» стали доступны рейтинг товаров и отзывы с Ozon прямо в приложении. Эти данные автоматически импортируются и помогают пользователям соцсети принимать решение о покупке. В частности, обратная связь поможет им получить более полную информацию о товарах с маркетплейса, а бизнесу — повысить доверие со стороны потенциальных покупателей и увеличить продажи.