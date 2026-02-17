Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 13:09

Акции VK резко подскочили после слухов о полной блокировке Telegram

Акции VK подскочили на фоне информации о полной блокировке Telegram с 1 апреля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Акции российской социальной сети «ВКонтакте» (VK) подскочили на фоне информации о полной блокировке Telegram с 1 апреля — на пике цена за одну акцию достигала 324 рублей (почти +2%), следует из данных торгов Мосбиржи. По данным на 12:45 по московскому времени, акции торгуются на уровне 321 рубля за бумагу.

Ранее источники Telegram-канала Baza, близкие к ситуации, сообщили, что мессенджер будет полностью заблокирован в России с 1 апреля. По их информации, мера будет действовать на территории всей России. В Роскомнадзоре не подтвердили и не опровергли данную информацию.

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 17 февраля, пользователи Telegram столкнулись со сбоями в работе приложения как на мобильных, так и на стационарных устройствах. Жалобы поступают на длительную загрузку сообщений, фото и видео.

До этого появилась информация, что пользователям «ВКонтакте» стали доступны рейтинг товаров и отзывы с Ozon прямо в приложении. Эти данные автоматически импортируются и помогают пользователям соцсети принимать решение о покупке. В частности, обратная связь поможет им получить более полную информацию о товарах с маркетплейса, а бизнесу — повысить доверие со стороны потенциальных покупателей и увеличить продажи.

Telegram
блокировки
акции
ВКонтакте
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, кто требует снесения построек Киркорова и его соседей
Милонов дал совет сыну актрисы Васильевой после видео с женой
Сон без перегрева: какие материалы лучше работают круглый год
Адвокат экс-продюсера «Ласкового мая» не явился на заседание по апелляциям
Самая красивая спортсменка ОИ-2026 показала бюстгальтер и получила $1 млн
Психолог поделилась способами снизить тревогу перед родами
Путин напомнил губернаторам о шефстве над семьями бойцов СВО
Звездный состав «Крестного отца» выразил соболезнования семье Дюваля
Анна Asti раскрыла причину отъезда из России
Госдума обязала операторов отключать связь по требованию ФСБ
Стало известно о росте промышленного производства в Подмосковье
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 17 февраля, фото, видео
Студенческие семьи в Петербурге получат выплаты при рождении ребенка
Предприниматель дала советы, как начать вести активный образ жизни
Политолог ответил, зачем министр армии США приехал на переговоры в Женеву
Названы предпринимаемые государством меры для защиты от мошенников
Иран пригрозил перекрыть доступ к главной «нефтяной бочке» мира
Мать погибшего во время дрейфа в Охотском море подростка выступила в суде
«Звезда»: Журова назвала самую красивую спортсменку Олимпиады-2026
В Госдуме приняли закон по поручению с прямой линии Путина
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.