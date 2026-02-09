Стало известно, какой видеохостинг был самым популярным в России в январе

Стало известно, какой видеохостинг был самым популярным в России в январе Mediascope: «VK Видео» был самым популярным видеохостингом в РФ в январе

«VK Видео» был самым популярным видеохостингом в России в январе, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Mediascope. Тогда общее число его пользователей достигло 82,8 млн человек.

В то же время сократилась аудитория YouTube: с 67,5 млн в декабре до 65,9 млн в январе. Число пользователей видеохостинга Rutube равнялось 47,7 млн человек. Отмечается, что «VK Видео» лидировал в январе и по численности ежедневной аудитории: за месяц она увеличилась 42,2 млн.

Ранее стало известно, что платформа «VK Видео» внедрила новый подход к подсчету просмотров с начала 2026 года. Теперь просмотр длинного видео будет засчитываться после прохождения порога в пять секунд. Отмечается, что новая логика подсчета отражает интерес аудитории к контенту и применяется только к новым просмотрам, старые данные не пересчитываются.

До этого сообщалось, что пользователи соцсети «ВКонтакте» в период новогодних праздников посмотрели рекордный объем контента. Суммарное время просмотра «VK Видео» выросло на 70% по сравнению с прошлым годом — чаще всего пользователи отдавали предпочтение сериалам, детскому и юмористическому контенту.