03 февраля 2026 в 12:34

«VK Видео» внедрила новый подход к подсчету просмотров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Платформа «VK Видео» внедрила новый подход к подсчету просмотров с начала 2026 года. Теперь просмотр длинного видео будет засчитываться после прохождения порога в пять секунд.

Порог в пять секунд выбран в соответствии с лучшими практиками видеохостингов во всем мире. Для «VK Видео» крайне важно укреплять доверие авторов и рекламодателей, и мы верим, что концентрация на реальной вовлеченности аудитории будет этому способствовать, — рассказал вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.

Отмечается, что новая логика подсчета отражает интерес аудитории к контенту и применяется только к новым просмотрам, старые данные не пересчитываются. Целью нововведений стало укрепление доверия авторов и рекламодателей через реальную вовлеченность аудитории.

Ранее сообщалось, что пользователи «ВКонтакте» в среднем проводят на платформе 64 минуты в сутки — это самый крупный показатель среди соцсетей в России, за год он увеличился на 20%. Данные получены в рамках исследования Mediascope Cross Web, они учитывают использование десктопных и мобильных устройств.

ВКонтакте
просмотры
нововведения
видео
