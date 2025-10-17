Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 21:36

Трамп оценил процесс урегулирования конфликта на Украине

Трамп: в урегулировании конфликта на Украине есть огромный прогресс

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

В процессе урегулирования конфликта Украины и России есть огромный успех, заявил президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. По мнению американского лидера, в целом все идет «довольно неплохо».

Я думаю, что мы добиваемся огромного прогресса [в урегулировании], мы сегодня поговорим об этом, — цитирует Трампа ТАСС.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов допустил возможность тайной переброски крылатых ракет Tomahawk на территорию Украины через польскую границу под видом гуманитарных поставок. Специалист отметил, что основная проблема для Киева заключается в маскировке крупногабаритных пусковых установок, тогда как доставка самих боеприпасов не вызывает существенных сложностей.

Кроме того, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Москва расценивает потенциальные поставки крылатых ракет Tomahawk Украине как прямую угрозу безопасности. Выступая перед журналистами в Самарканде на полях встречи глав спецслужб СНГ, он подчеркнул, что такие действия создают серьезные риски для международной стабильности.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина
переговоры
