«Главная опасность»: стало известно, как Украина может маскировать Tomahawk

Украина может перевозить крылатые ракеты большой дальности Tomahawk через границу с Польшей, маскируя их под гуманитарные грузы, такие как детское питание, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, основная сложность для украинской стороны заключается в сокрытии крупногабаритных пусковых установок, в то время как транспортировка самих ракет не представляет значительных проблем.

Как Украина может маскировать Tomahawk? Пусковые установки для этих ракет достаточно большие — их не так просто спрятать. А вот ракеты, конечно, можно перевозить в морских контейнерах, либо в трейлерах с надписью «детское питание». Так их достаточно просто переправить через границу с Польшей. Сделать это можно даже по обычным асфальтовым дорогам. В этом и заключается главная опасность, — пояснил Кнутов.

Ранее заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов заявил, что Россия может нанести удар по Украине баллистическими ракетами средней дальности «Орешник» в совокупности с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в случае получения сигнала о пуске Tomahawk по своей территории. По его словам, ответные меры будут включать в себя атаки не только по местам пуска, но и по центрам принятия решений ВСУ.