«Чтобы все захлебнулось»: генерал ответил, каким будет ответ РФ на Tomahawk

Россия может нанести удар по Украине баллистическими ракетами средней дальности «Орешник» в совокупности с оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер» в случае получения сигнала о пуске крылатых ракет Tomahawk по своей территории, заявил NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов. По его словам, ответные меры будут включать в себя атаки не только по местам пуска, но и по центрам принятия решений на Украине.

Как только мы получим сигнал, что Tomahawk уже заряжен и полетел в сторону нашей территории, нам нужно давать встречный ответ. Практически на каждую ракету Tomahawk надо пустить «Орешник». Удары надо наносить как по местам их пуска, так и по центрам принятия решений ВСУ. Надо максимизировать возможность применения «Орешника», прежде всего в комплексе с «Искандером» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» — все, что есть, буквально весь боекомплект сбросить для того, чтобы это все захлебнулось, — пояснил Попов.

Ранее политолог-американист Константин Блохин заявил, что президент США Дональд Трамп уже принял решение о передаче Украине ракет Tomahawk. По его словам, грядущая встреча главы Белого дома с украинским коллегой Владимиром Зеленским говорит о том, что между сторонами есть договоренность.