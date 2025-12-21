Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 19:56

Расширенное заседание Высшего совета ЕАЭС стартовало в Петербурге

Фото: kremlin.ru
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге продолжилось в расширенном формате, сообщает корреспондент РИА Новости. Его участники обсудят ключевые вопросы работы объединения, наметят планы по развитию единого рынка и примут ряд важных решений, включая соглашение о свободной торговле с Индонезией.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал высокую ценность взаимовыгодного партнерства в рамках ЕАЭС. Российская сторона искренне заинтересована в активизации совместных усилий по всестороннему укреплению интеграционного объединения.

Ранее Путин на расширенном заседании ЕАЭС заявил, что доля взаимных расчетов в национальных валютах внутри союза достигла 93%. Как сообщает пресс-служба Кремля, он также отметил, что в объединении создана суверенная платежная инфраструктура.

Кроме того, глава РФ на заседании ЕАЭС в узком формате заявил, что Москва заинтересована в активном и многоплановом развитии отношений с государствами — членами союза. Российский лидер выразил уверенность, что данную позицию разделяют все присутствующие главы государств.

ЕАЭС
Cанкт-Петербург
заседания
Россия
