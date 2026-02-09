Зимняя Олимпиада — 2026
Хинштейн пообещал вернуть Курску землю криминального авторитета

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Участок в центре Курска, незаконно приобретенный структурами криминального авторитета Дмитрия Волобуева, будет возвращен в муниципальную собственность, заявил губернатор области Александр Хинштейн в ходе заседания правительства региона. По его словам, земля будет использована для строительства социальных объектов и общественных пространств. Прямая трансляция велась в VK-сообществе правительства региона.

По словам главы региона, участок был выведен после скупки аварийного жилья под предлогом расселения. Хинштейн прямо связал эту сделку с криминалом, отметив, что «там прямой след коммерческих структур, связанных с небезызвестным преступным авторитетом Дмитрием Волобуевым».

Этот участок, равно как и другие земельные участки, которые сомнительным образом были выведены из муниципальной государственной собственности, будем возвращать, <...> для того чтобы их задействовать для развития города: строить новые социальные объекты, создавать новые общественные пространства, — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что участок не будет передан под коммерческую жилую застройку. Он также выразил благодарность прокуратуре за принципиальную позицию и сообщил, что региональные власти продолжат совместную работу с надзорным ведомством по возвращению в муниципальную собственность земли, выведенной из нее с нарушениями.

Ранее Хинштейн во время заседания местного правительства раскритиковал мэра Курска Евгения Маслова за плохую уборку снега в городе. Градоначальник выступил с докладом, во время которого признал наличие проблемы, после чего Хинштейн потребовал конкретных действий и изменения подхода к взаимодействию с подрядчиками.

