«Не классический педофил»: психиатр о расстройстве Эпштейна

У американского экономиста Джеффри Эпштейна было компульсивное гиперсексуальное расстройство, предположил в беседе с NEWS.ru психиатр Василий Шуров. По его словам, такое состояние характеризуется навязчивой потребностью в многочисленных сексуальных контактах.

Несомненно, Эпштейн — лицо с девиантным сексуальным поведением. Просто это не классический педофил, а это скорее речь идет об эфебофилии — влечении к подросткам, очень молодым девушкам. Он, несомненно, сексуальный аддикт — человек, помешанный на сексе. По диагностическим критериям, у него компульсивное гиперсексуальное расстройство, когда требуется очень большое количество половых партнеров. В данном случае человек не может полноценно получать удовлетворение с одним человеком, — пояснил Шуров.

Он добавил, что Эпштейн был классическим психопатом-манипулятором. По словам специалиста, экономист считал, что за деньги в этом мире можно купить абсолютно все.

Эпштейн — классический психопат-манипулятор. Это человек с выраженной темной триадой, очень жесткий нарцисс, материалист, способный заниматься любыми манипуляциями, формировать любые связи. И, конечно же, он абсолютно бессовестный психопат, аморальный тип, считающий, что за деньги можно все, — подытожил Шуров.

Ранее стало известно, что Эпштейн заказал 55 контейнеров серной кислоты в день, когда против него возбудили уголовное дело о торговле детьми. По предварительной информации, она нужна была ему, чтобы избавиться от трупов. Также вещество используется в других сферах, например для изготовления аккумуляторов, удобрений или взрывчатки.