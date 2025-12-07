Голый неадекват разгромил цветочный магазин ради одной розы В Казани голый мужчина разгромил цветочный магазин и устроил в нем ночлежку

В Казани в цветочный магазин ворвался голый мужчина и провел ночь в помещении, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По его данным, он устроил погром из-за одной розы, которую собирался взять с собой. Попасть внутрь ему удалось через разбитое окно.

По словам владельцев, соседний арендатор так сильно испугался незваного гостя, что от страха выпрыгнул из окна и сломал ноги. В ту же ночь мужчину задержали, однако его личность до настоящего времени установить не удалось. Свои действия он объяснил тем, что на улице было очень холодно.

Ранее сообщалось, что житель города Мурино в Ленинградской области пугал курьеров, выходя к ним абсолютно голым. Мужчина не стеснялся сотрудников сервисов доставки и онанировал прямо при них. Курьеры даже отказывались относить товары по этому адресу.

До этого буйная женщина устроила погром и избила флориста в цветочном магазине во Владивостоке. Сначала она попросила зарядить телефон, но затем начала оскорблять сотрудницу. Прибывшая на место группа быстрого реагирования попыталась успокоить посетительницу, однако в ответ она ударила одного из сотрудников в глаз.