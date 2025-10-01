Клиент-эксгибиционист напугал курьеров онанизмом Житель Мурино вызывал курьеров и встречал их без одежды

Житель города Мурино в Ленинградской области пугал курьеров, выходя к ним абсолютно голым. Мужчина не стеснялся сотрудников сервисов доставки и онанировал прямо при них, отмечается в сообществе «Честный Питер» в соцсети «ВКонтакте».

По информации авторов сообщества, курьеры неоднократно сталкивались с клиентом-эксгибиционистом. Часть из них стала отказываться от работы по адресу неизвестного обнаженного мужчины.

Ранее в Пушкине Ленинградской области обнаженный мужчина вышел на балкон и сфотографировал играющую во дворе дома шестилетнюю девочку. Полиция города занялась установлением личности неизвестного. Инцидент произошел 30 августа во дворе дома на Камероновской улице.

Также в Кемеровской области инспекторы ГИБДД задержали 38-летнего эксгибициониста, который снял штаны перед водителями на проспекте Кирова. Как признался мужчина, в тот момент он был пьян. В отношении мужчины составили протокол за мелкое хулиганство. Эксгибициониста также отправили под арест на двое суток.

Кроме того, в поселке Мочище Новосибирской области эксгибиционист напал с ножом на охранников, которые пытались задержать его. Нарушитель показывал свои половые органы прохожим на улице, в том числе детям.