Эксгибиционист вышел на балкон и снимал игравшую во дворе девочку В Пушкине ищут мужчину, который в обнаженном виде фотографировал детей

Мужчина вышел на балкон в обнаженном виде и фотографировал играющую во дворе дома шестилетнюю девочку в Пушкине, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает АН «Оперативное прикрытие». В настоящее время полиция Пушкинского района устанавливает личность мужчины. Инцидент произошел 30 августа во дворе дома на Камероновской улице.

Мать ребенка рассказала, что злоумышленник стоял на балконе квартиры, расположенной на третьем этаже. Он снимал на телефон девочку, которая в это время бегала во дворе на пандусе дома.

До этого в поселке Шушары задержали 24-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании школьницы. Сообщается, что подозреваемый являлся соседом жертвы. В полицию обратилась мать 11-летней школьницы. Она рассказала о том, что некий мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Ранее в Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой. Молодой человек 2001 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в одном из жилых домов на лестничной площадке. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.