Извращенец надругался над ребенком в подъезде многоэтажки

В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, преступление произошло на улице Стачек.
Молодой человек 2001 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в одном из жилых домов на лестничной площадке. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Фигурант допрошен, ему уже предъявлено обвинение, — говорится в сообщении.
В настоящее время мужчина помещен под стражу. Следователи назначили необходимые экспертизы и продолжают собирать доказательную базу, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Великом Новгороде осудили военнослужащего-контрактника по делу об изнасиловании несовершеннолетней. По данным следствия, преступление произошло в ночь с 25 на 26 июня 2025 года. Правоохранители считают, что мужчина угрожал девочке убийством. Контрактнику грозит до 15 лет лишения свободы.