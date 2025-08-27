День знаний — 2025
27 августа 2025 в 14:58

Извращенец надругался над ребенком в подъезде многоэтажки

В Екатеринбурге мужчину подозревают в изнасиловании 10-летней девочки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над 10-летней девочкой, сообщает региональное управление СК РФ. По данным ведомства, преступление произошло на улице Стачек.

Молодой человек 2001 года рождения совершил насильственные действия сексуального характера в одном из жилых домов на лестничной площадке. Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фигурант допрошен, ему уже предъявлено обвинение, — говорится в сообщении.

В настоящее время мужчина помещен под стражу. Следователи назначили необходимые экспертизы и продолжают собирать доказательную базу, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Великом Новгороде осудили военнослужащего-контрактника по делу об изнасиловании несовершеннолетней. По данным следствия, преступление произошло в ночь с 25 на 26 июня 2025 года. Правоохранители считают, что мужчина угрожал девочке убийством. Контрактнику грозит до 15 лет лишения свободы.

изнасилования
дети
педофилы
насилие
