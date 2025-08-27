День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 12:13

Опытного контрактника из Новгорода подозревают в изнасиловании школьницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Великом Новгороде военнослужащего-контрактника судят по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Гарнизонный суд рассмотрел ходатайство обвинения о продлении срока содержания под стражей, передает пресс-служба судов Новгородской области.

Следствие утверждает, что преступление было совершено в ночь с 25 на 26 июня 2025 года. По версии правоохранительных органов, подозреваемый также мог угрожать девочке убийством. Сторона обвинения указала, что арест необходимо продлить для завершения предварительного следствия. Контрактнику грозит до 15 лет заключения, добавили в пресс-службе.

Ранее в Никулинском отделе столичного управления Следственного комитета начали разбирательство по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Родители обратились к следователям после того, как дочка рассказала о странном друге по переписке.

Также в Череповце задержаны двое мигрантов, которых подозревают в изнасиловании женщины, сообщили в СУ СК России по региону. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

контрактники
изнасилования
Великий Новгород
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
ChatGPT введет новую функцию из-за трагедии с подростком
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.