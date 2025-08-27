Опытного контрактника из Новгорода подозревают в изнасиловании школьницы

В Великом Новгороде военнослужащего-контрактника судят по делу об изнасиловании несовершеннолетней. Гарнизонный суд рассмотрел ходатайство обвинения о продлении срока содержания под стражей, передает пресс-служба судов Новгородской области.

Следствие утверждает, что преступление было совершено в ночь с 25 на 26 июня 2025 года. По версии правоохранительных органов, подозреваемый также мог угрожать девочке убийством. Сторона обвинения указала, что арест необходимо продлить для завершения предварительного следствия. Контрактнику грозит до 15 лет заключения, добавили в пресс-службе.

Ранее в Никулинском отделе столичного управления Следственного комитета начали разбирательство по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней девочки. Родители обратились к следователям после того, как дочка рассказала о странном друге по переписке.

Также в Череповце задержаны двое мигрантов, которых подозревают в изнасиловании женщины, сообщили в СУ СК России по региону. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.